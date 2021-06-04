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пятница, 04 июня 2021 08:13

Малиновский чуть не плакал: обзор матча Украина - Северная Ирландия

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Сборная Украины победила Северную Ирландию в товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020/21.

Единственный гол в матче записал на свой счет полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков.

Gazeta.ua собрала реакцию СМИ на победу команды Андрея Шевченко.

"Футбол 24" отмечает активность Руслана Малиновского, который отдавал партнерам острые передачи.

"Это был не матч – настоящий акт наслаждения. Даже для постороннего болельщика было на что посмотреть. Прежде всего завораживала умная игра Малиновского, который в Аталанте бы уже хет-трик голевых пасов соорудил, а в сборной партнеры пока подводят. Просто физически больно было смотреть на Руслана, который уже чуть не плакал, когда очередной его шедевр запороли. Лучший ассистент чемпионата Италии убрал лишние амбиции и почти не стрелял сам. Однако вместе с потерянными возможностями растет напряжение. Малиновский уже готов разрывать за сборную сериями голевых пасов, но и ему не хватает того драйва, который появляется в моменты, когда прет".

Соперник почти ничего не создал у ворот сборной Украины

Андрей Ярмоленко сможет помочь сборной несмотря на отсутствие практики во второй части сезона из-за травмы, считает Ua-football.com.

"Многие моменты, и еще большее желание, было уЯрмоленко, но одному из лидеров нашей сборной нужно заново привыкать к футболу после весеннего простоя. Сегодня он в целом выглядел неплохо, но ушел с поля без забитого. Также хорошо вошел в игру Георгий Судаков, который выдал несколько хороших передач на партнеров ".

Сборная Украины ничего не дала создать сопернику в атаке, пишет "Футбум".

"Похвалить следует голкипера и всю линию обороны, от пары центрбеков в крайних защитников, которые отлично давали темп на флангах. Единственная неприятная ошибка была с ударом Джеймса Брауна после стандарта, однако сначала с защитником гостей играл Ярмоленко, а Николай Матвиенко только не успел перестроиться. В остальном - успешный матч для всего квартета. А Александр Караваев - отдельно добавил себе плюсов продуктивной работой на атаку".

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Замены в перерыве ослабили игру национальной команды, считает "Football.ua".

"После перерыва Шевченко выпустил сразу двух новых бойцов - Марлос заменил Зубкова, а вместо Романа Яремчука на острие вышел Артем Беседин. Где-то в ходе этих перестановок мы потеряли в скорости выпадов на чужие ворота, однако соперники не сумели воспользоваться этим ситуативным безумием, поэтому ситуация продолжала оставаться стабильной. Украина дала много движения на чужой половине, устроив с соперниками настоящие футбольные качели перед финальным свистком".

Следующий свой матч в рамках подготовки к Евро-2020/21 сборная Украины проведет 7 июня против Кипра.

Евро-2020/21 планируется провести с 11 июня по 11 июля. Национальная команда сыграет на групповой стадии против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Автор: Сергей Тищенко
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04
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