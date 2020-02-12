Мальдини хочет видеть Шевченко во главе "Милана"

Руководство "Милана" рассматривает кандидатуры на замену главному тренеру команды Стефано Пиоли в следующем сезоне. Технический директор клуба Паоло Мальдини поддерживает кандидатуру нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
Контакты с ним уже установлены, но Шевченко решил продолжить работу с национальной командой на Евро-2020. Сообщает Calciomercato
Главным претендентом на пост главного тренера остается Ральф Рангник. Ранее "Милан" предложил ему совмещать посты тренера и спортивного директора.
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Андрей Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года. Он не смог пробиться на Кубок мира-2018, но выиграл отборочную группу на Евро-2020.
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