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воскресенье, 02 января 2022 07:11

Мальчик с мячом помог "Порту" обыграть "Бенфику"

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Мальчик с мячом помог &quot;Порту&quot; обыграть &quot;Бенфику&quot;
Яремчук забил только мяч престижа. Фото: "Бенфика"

"Порту" обыграл "Бенфику" в португальском класико в чемпионате (3:1, единственный гол гостей забил Роман Яремчук). Отдельного внимания заслуживает первый гол хозяев.

На 34-й минуте один из защитников "Порту" выдал шикарнейшую передачу через все поле, которая сама по себе заслуживает внимания, на оказавшегося впереди защитника Уилсона Манафа. Однако вратарь команды Яремчука Влаходимос сработал, казалось, идеально – в стиле Нойера выбежал и выбил мяч подальше в аут.

Единственное, чего не ожидал грек, – то, что возле Манафа в это время уже стоял юнец-болбой, тут же отдавший защитнику мяч.

В итоге между выходом мяча за границы поля и его возвращением прошла лишь секунда, максимум две. А дальше, пока игроки "Бенфики" все еще возвращаясь на свою половину осознавали скорость произошедшего, "Порту" разыграл атаку, закончившуюся голом Фабиу Виейра.

Судья, кстати, не заметил, что футболист "Порту" сыграл рукой.

После матча главный тренер хозяев рассыпался в комплиментах парню: "Болбои – это часть игры "Порту". Они помогают нам в нужный момент. Этим быстрым вбрасыванием аута мы смогли застать соперника врасплох и забить. Мне нравится, что наши боллбои чувствуют такие моменты. Я его поздравляю, он сделал вклад в победу. После матча я поблагодарил его. Он выступает за юношескую команду, и я надеюсь, что в свое время он выйдет в основной команде "Порту".

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После 16 туров чемпионата Португалии "Порту" и "Спортинг" набрали по 44 очка. "Бенфика" идет третьей. У клуба Романа Яремчука - 37 очков.

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