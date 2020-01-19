Макгрегор нокаутировал Серроне

 
Ексклюзивы
1/5
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 333
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 522
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 2709
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 747
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1458
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 792
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 621
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 7596
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 486
Фото
Все фото
9
11
11
6
12
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Видео
Все видео
Макгрегор нокаутировал Серроне
Макгрегор нокаутировал Серроне
Холланд забил трижды в первом матче за "Боруссию"
Холланд забил трижды в первом матче за "Боруссию"
Женская сборная Украины по футзалу забила шедевральный гол
Женская сборная Украины по футзалу забила шедевральный гол
Российский тренер унизил украинского футболиста при всей команде
Российский тренер унизил украинского футболиста при всей команде
Украинец нокаутировал француза на глазах у двух президентов Франции
Украинец нокаутировал француза на глазах у двух президентов Франции
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1278
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2835
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2070
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2898
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3969
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
18 января 2020
Просмотров: 180
Не треба ейфорії
Напередодні відбору на Євро‑2020 Андрій Шевченко пообіцяв участь України у фінальній частині. Зараз наш тренер словами не розкидається. Не обіцяє ...
воскресенье, 19 января 2020 08:15

Макгрегор нокаутировал Серроне

  Комментировать
Макгрегор нокаутировал Серроне
Коннор Макгрегор триумфально возвратился на ринг

В ночь с субботы на воскресенье 19 января в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 246. Главным событием ивента стало возвращение в jктагон Конора Макгрегора, который провел поединок против Дональда Серроне.

Ирландец нокаутировал соперника уже в первом раунде. Для этого ему потребовалось всего 40 секунд. Макгрегор триумфально вернулся в клетку. Об этом пишет sport.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец нокаутировал француза на глазах у двух президентов Франции

31-летний Макгрегор получил 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. 36-летний Серроне потерпел 14-е поражение при 41 победе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Макгрегор нокаутировал Серроне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Женщина с самой высокой касты стала руководительницей страны

Самое читаемое
Настя Каменских снялась для Playboy
Настя Каменских снялась для Playboy
5
 Просмотров: 19748
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
27
 Просмотров: 13177
Гороскоп на 18-19 января: чем нельзя заниматься
Гороскоп на 18-19 января: чем нельзя заниматься
 Просмотров: 12447
Чаша, подсвечники, уникальные значки - в старой синагоге нашли клад
Чаша, подсвечники, уникальные значки - в старой синагоге нашли клад Просмотров: 11115
В России школьница родит от 10-летнего бойфренда.
В России школьница родит от 10-летнего бойфренда. Просмотров: 9810
Спорт
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
9
 1 Просмотров: 8407
2 метра 1 сантиметр. Магучих побила рекорд в помещениях
2 метра 1 сантиметр. Магучих побила рекорд в помещениях Просмотров: 756
Холланд забил трижды в первом матче за "Боруссию"
Холланд забил трижды в первом матче за "Боруссию"
 Просмотров: 1188
Не Харьков, а Волунтари. Сборная Украины определилась с местом базирования на Евро-2020
Не Харьков, а Волунтари. Сборная Украины определилась с местом базирования на Евро-2020 Просмотров: 1080
Зинченко окончательно потерял место в основе "Манчестер Сити"
Зинченко окончательно потерял место в основе "Манчестер Сити" Просмотров: 3375
Больше всего комментируют
10
Зеленский: Гончарук работает дальше
7
Усик назвал формулу мира для Украины
3
Будем прощаться: Зеленский о министрах, которые не довольны зарплатами
2
Українці-канатохідці
1
Климкин нашел новую работу
Голосов: 1779
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua