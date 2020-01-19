Макгрегор нокаутировал Серроне

Коннор Макгрегор триумфально возвратился на ринг

В ночь с субботы на воскресенье 19 января в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 246. Главным событием ивента стало возвращение в jктагон Конора Макгрегора, который провел поединок против Дональда Серроне.

Ирландец нокаутировал соперника уже в первом раунде. Для этого ему потребовалось всего 40 секунд. Макгрегор триумфально вернулся в клетку. Об этом пишет sport.ua

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31-летний Макгрегор получил 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. 36-летний Серроне потерпел 14-е поражение при 41 победе.