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понедельник, 05 июля 2021 08:29

Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги

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Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих стала звездой мирового спорта. Фото: НОК Украины

В шведском Стокгольме прошел пятый этап Бриллиантовой лиги 2021 по легкой атлетике.

В секторе для прыжков в высоту уверенно выиграла украинка Ярослава Магучих с результатом 2.03 м, установив лучший результат сезона, сообщает Sport.ua.

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Ярослава попыталась даже преодолеть планку на невероятной высоте 2.07 м, но безуспешно. Другая украинка Ирина Геращенко заняла четвертое место - 1.96 м.

Анна Рыжикова выиграла бронзовую медаль в беге на 400 метров с барьерами, установив рекорд Украины -52,96. Виктория Ткачук стала пятой с результатом -54,39.

В прыжках в длину Марина Бех-Романчук тоже завоевала бронзу, уступив в финальной попытке главным конкуренткам - Иванне Спанович и Маланка Михамбо.

Ярослава Магучих - украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту, чемпионка Европы по легкой атлетике в помещении чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка мира и Европы среди юношей, рекордсменка мира среди юниоров.

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