Магучих стала бронзовой призеркой Олимпиады

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в прыжках в высоту завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.
19-летняя украинка показала результат в 2.00 метра. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Победила трехкратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене (2.04 м), "серебро" у австралийки Николи Макдермот - 2.02 м.
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Две другие украинские прыгуньи заняли 4-е место - Ирина Геращенко и 8-е место - Юлия Левченко.
7 августа украинская команда завоевала бронзовую олимпийскую медаль на командных соревнованиях в артистическом плавании.
4 августа дуэт украинок Анастасия Савчук и Марта Федина завоевали первую в истории украинского спорта олимпийскую медаль в синхронном плавании - бронзу.
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