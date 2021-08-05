Магучих и Левченко вышли в финал Олимпиады

Ярослава Магучих стала звездой мирового спорта. Фото: IAAF

Украинские спортсменки Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко вышли в финал Олимпиады в прыжках в высоту.

Для выхода в финал нужно было показывать квалификационный норматив 1,95 м, или же входить в топ-15 лучших.

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Украинские прыгуньи смогли в полном составе отобраться в финал: все три атлетики взяли планку на высоте 1,95 м.

Финал женских прыжков в высоту состоится в субботу, 7 августа. Начало соревнований в 13:35 по киевскому времени.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. В активе сборной Украины на Играх в Токио одна золотая награда, две серебряные и девять бронзовых медалей.