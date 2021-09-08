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среда, 08 сентября 2021 20:39

Магучих финишировала второй в финале Бриллиантовой лиги

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Магучих финишировала второй в финале Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих стала звездой мирового спорта. Фото REUTERS

Украинская легкоатлетка 19-летняя Ярослава Магучих финишировала второй в финале Бриллиантовой лиги.

В швейцарском Цюрихе прошел финал Бриллиантовой лиги.

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Первое место заняла россиянка Мария Ласицкене, которая прыгнула на 2.05 м.

Магучих в финале смогла показать второй результат с показателем 2.03 м, тем самым обновив свой личный рекорд в сезоне. Ирина Геращенко заняла четвертое место, прыгнув на 1.96 м. Юлия Левченко не квалифицировалась в финал.

На Олимпиаде в Токио Ярослав Магучих выиграла "бронзу".

9 сентября во финале Бриллиантовой лиги Анна Рыжикова и Виктория Ткачук соревноваться в беге на 400 м с барьерами, а Андрей Проценко - в прыжках в высоту.

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