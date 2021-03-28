Люксембург обыграл Ирландию с победным мячом киевского динамовца

Жерсон Родригеш забил победный мяч. Фото: Reuters

В матче 2-го тура отборочного турнира Кубка мира 2022 года сборная Ирландии проиграла сборной Люксембурга. Встреча проходила на стадионе "Авива" в Дублине и завершилась со счётом 0:1.

На 85-й минуте единственный гол в матче забил нападающий люксембургской команды и киевского "Динамо" Жерсон Родригеш.

Сборная Люксембурга впервые в истории переиграла сборную Ирландии. Команды встречались четыре раза, и все очные встречи завершились победой ирландской команды.

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Люксембург набрал 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы А отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Ирландия (0) находится на пятом месте. В минувшем отборе к Евро Родригеш в матче с Украиной поразил собственные ворота.