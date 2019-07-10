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среда, 10 июля 2019 14:24

Любовь и смерть. В Польше трагически погибла российская гандболистка

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Любовь и смерть. В Польше трагически погибла российская гандболистка
Экспертиза в Польше назвет причину смерти Королевой

Российская гандболистка Екатерина Королева трагически погибла в Польше. По предварительной версии причина смерти – несчастный случай.

Об этом пишет akcenty.com.ua.

Спортсменка погибла после чемпионата Европы по пляжному гандболу в польском Старе-Яблонки.

По традиции после финала все отправились на пышный банкет праздновать победу и участие. Катерина Королева, которой было всего 20 лет, отправилась на свидание с парнем, которого встретила на месте. Пара решила искупаться в местном озере. Девушка прыгнула с пирса и исчезла из вида.

Следователи предполагают две версии смерти Королевой: сердечный приступ или асфиксия на фоне перепада температур. По данным врачей, такое может произойти даже с полностью здоровым человеком.

Также стало известно, что местная полиция заводила дело о непредумышленном убийстве.

"Прокурор принял решение о начале следствия по статье 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства. Проверяются все детали произошедшего, допрашиваются свидетели. Это произошло минувшей ночью. Около полуночи дежурному поступил вызов об извлечении из воды тела женщины. Приехавшие на место врачи скорой помощи пытались ее реанимировать, но безуспешно. На данный момент сложно сказать, что было непосредственной причиной смерти. Сегодня состоится судебно-медицинская экспертиза", - рассказала представитель пресс-службы полиции города Оструда Анна Карчевска.

Но вскоре сразу стало известно, что молодого человека, который был на месте происшествия, отпустили сразу после допроса.

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Екатерина Королева родилась 8 октября 1998 года в Крымске. С 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, и иногда играла за молодежную сборную России.

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