Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США

Россиянин Овечкин является фанатом Путина. Фото: Reuters

Российский хоккеист клуба НХЛ "Вашингтон Кэпителз" и большой любитель Путина Александр Овечкин стал посмешищем в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз"

Мало того, что Овечкин набрал жуткую статистику: 0 очков, "-2", всего 3 броска в створ, и даже 4 силовых приёма вряд ли принесли Александру какое-то удовлетворение. Более того, попытка одного из них, который наверняка не попал в статистику, закончилась для россиянина самым настоящим конфузом.

Под занавес второго периода Овечкин понёсся навстречу шведскому форварду "Нью-Джерси" Йесперу Боквисту. Тот начинал атаку "дьяволов", проезжая мимо скамейки запасных "Вашингтона", и Овечкин наверняка намеревался расколоть оппонента могучим хитом, выкинув того на лавочку своей команды. Ранее россиянин делал так не один раз в карьере.

Но Боквист вовремя увидел приближающийся к нему "бульдозер", успел сгруппироваться, притормозить и крутануться на месте так, что в результате столкновения сам Овечкин нелепо полетел за борт.

"О, как жаль!" — прокомментировал эпизод "твиттер" "Нью-Джерси".

"Это один из способов добраться до скамейки запасных", — так описал момент один из официальных "твиттеров" НХЛ, предложив более крупный план неудачной попытки Овечкина.

В предыдущей смене Овечкин выглядел раздражённым после того, как его сбил с ног защитник "Дэвилз" Дэймон Сиверсон, толкнувший только что выскочившего на лёд со скамейки россияина. После этого Овечкин завёлся и решил выместить злость на случайном игроке "Нью-Джерси", но сам стал посмешищем для зрителей.

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Александр Овечкин является организатором движения "Putin Team", в которое входят российские спортсмены, поддерживающие Путина. В 2017 году к движению присоединился укаинский хоккеист Алексей Поникаровский.