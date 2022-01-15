Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП

Виктория и Олег Данченко Фото: instagram.com/meuwmiu

В Малиновском районе Одессы вчера, 14 января, произошло смертельное ДТП. В аварии погибла жена футболиста Олега Данченко.

Первая информация о смертельном дорожном происшествии в Одессе на Киевском шоссе появилась в 15:02. На тот момент было известно только то, что возле кафе "За рулём" произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Также сообщалось, что погибла водитель автомобиля Mercedes, информирует 048.ua.

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Позже правоохранители рассказали, что на Киевской трассе автомобиль KIA Cerato, поворачивая налево, столкнулся с двигавшимся ему навстречу автомобилем Mercedes, который отбросило в попутно ехавший эвакуатор, а потом машина влетела в отбойник.

Очевидцы сразу же бросились помогать участникам ДТП. Они попытались извлечь девушку, которая на тот момент могла ещё быть живой, из салона автомобиля. Люди пытались открыть водительскую дверь. На место происшествия уже ехали полицейские и спасатели.

На момент приезда спасателей и правоохранителей девушка не подавала признаков жизни. Сотрудники ГСЧС с помощью специального инструмента срезали крышу авто и деблокировали тело погибшей.

Позже по номерным знакам удалось определить, что авто зарегистрирован на имя украинского футболиста Олега Данченко, а погибшая девушка - это его жена Виктория Данченко.

Виктория часто нарушала правила дорожного движения. Чаще всего это было превышение скорости. Впоследствии оказалось, что именно нарушение скоростного режима, вероятно, и стало причиной гибели девушки.

Олег Данченко, выступавший за "Черноморец" и "Шахтер", а также ряд российских клубов, буквально вчера подписал контракт с "Зарей". Права на игрока принадлежат греческому АЕКу. Виктория и Олег поженились летом 2020 года.