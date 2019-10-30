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среда, 30 октября 2019 12:10

Лунину нужно ехать в Португалию

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Лунину нужно ехать в Португалию
Андрей Лунин сидит в запасе второй сезон

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин попал в рейтинг главных разочарований арендованных футболистов в Испании (ссылку). Его составило авторитетное испанское издание "Марка".

Попадание Лунина в подобный рейтинг не удивляет. Дело в том, что украинский вратарь в новом сезоне не сыграл за испанский "Вальядолид" ни минуты. Летом после победы на молодежном Кубке мира Лунин проходил подготовку к новому клубному сезону с "Реалом". Но не смог убедить тренера команды Зинедина Зидана в своей конкурентоспособности. Француз предпочел более опытным Куртуа и Навас. Когда последний под завершение трансферного окна решил оставить Мадрид, то ему на смену быстро нашли другого вратаря - Альфонса Ареоля.

Для того, чтобы претендовать на место вратаря уровня "Реала" или хотя бы быть дублером, нужно иметь игровой опыт на высоком уровне. За плечами Лунина только 2 года выступлений в УПЛ за "Днепр" и "Зарю", а также победа на Кубке мира U-20 и отдельные матча за молодежную сборную Украины. Этого "багажа" очень мало для того, чтобы реально претендовать хоть на что-то в "Реале".

Испанские клубы теперь не заинтересованы в арендованных футболистах

Понятно, что нужно получать опыт путем аренд. Проблема только в том, что благодаря хорошему телевизионному контракту испанские клубы начали получать большие финансовые возможности. Теперь просто "латать дыры" в составе арендованными игроками никто не хочет. Интерес к испанскому футболу есть во всем мире. Каждая команда хочет продавать футболистов, поэтому старается работать в плане аренд только в крайнем случае. Например "Рома" прошлым летом приобрела вратаря "Бетиса" Пау Лопеса с 23, миллиона евро. Поэтому команда из Севильи не думает о том, как закрыть позицию, а хочет найти нового вратаря, при котором в будущем смогут получить хорошие отступные.


Особенно трудно вратарям. Эта позиция требует сыгранности с защитниками, умение управлять защитой. Брать вратаря только в сезон, чтобы за год его отпустить бесплатно и затем снова решать вратарскую проблему, выглядит не совсем логичным. Вратарь из системы "Реала" Люка Зидан смог найти себе команду только в Сегунде, аналога нашей первой лиги, где он сможет получать стабильную игровую практику. После завершения сезона сын главного тренера "Реала" будет больше шансов остаться на "Сантьяго Бернабеу", потому что за год было прогресс и игровую практику. Его конкурент Лунин таким не может похвастаться.

Другой важный момент заключается в том, что молодой игрок должен иметь доверие от главного тренера команды. Похоже, что Лунин ее лишен в Мадриде. На предсезонных сборах украинец сыграл только один тайм во всех матчах против "Галатасарая". Если бы не победа на молодежном Кубке мира, может быть, и участия на сборах у Лунина не было Пока Зидан не видит украинского вратаря в своей команде. Недаром появились слухи, что "Реал" готов приобрести за 50 млн вратаря "Атлетика" Унаи Симона, если Куртуа будут проблемы.

Тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес сказал, что рассчитывает на Лунина только в кубковых поединках

В такой ситуации Лунину не остается ничего другого, как работать еще больше и ждать своего шанса. Сейчас он уже в роли догоняющего, потому что пропустил полтора сезона, не имея стабильного места в составе. Прошлый сезон просидел в "Леганесе" за спиной Ивана Куальера, а сейчас в "Вальядолиде" только дублером Жорди Масипа. Тренер команды Серхио Гонсалес сказал, что рассчитывает на Андрея только в кубковых матчах. Есть предположение, что и этот сезон в Лунина останется без стабильной игровой практики. Вчера его клуб проиграл "Барселоне" - 1:5. Несмотря на пропущенные мячи, вряд ли в следующем матче тренер "Вальядолида" сменит вратаря.

Стоит попробовать свои силы за пределами Испании. Найти команду в Ла Лиге для стабильной практики Лунину будет непросто. Только случай, или стечение обстоятельств могут дать ему такой шанс. Андрей прошел процесс адаптации, понял требования, теперь работать над практической составляющей. Ничего не будет страшного, если Лунин сезон проведет в соседней Португалии. Футбол в этой стране во многом похож. В свое время ныне основной опорник "Реала" Каземиро провел два года в "Порту".

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20-летний Андрей Лунин - вратарь "Реала" и сборной Украины. Выступал за "Днепр", "Зарю", "Леганес", "Вальядолид". Летом 2018 "Заря" продала голкипера "Реала" за 8 миллионов евро.

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