Лунину – на выход. "Реал" хочет подписать звездного вратаря "Милана"

Доннарумма давно рвется в "Реал"

В ближайшее время 20-летний вратарь сборной Италии и "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может сменить клуб. Им заинтересовался испанский гранд — "Реал".

Об этом сообщает goldtalant.com.ua

Как утверждает ряд испанских СМИ, 20-летний вратарь сборной Италии и "Милана" Джанлуиджи Доннарумма вскоре может сменить обстановку. Он попал на радары мадридского "Реала" и сделку могут провернуть в зимнее трансферное окно.

Джанлуиджи недавно отклонил предложение "Милана" о продлении контракта, отказавшись от зарплаты 6 млн евро за сезон. Действующее соглашение Доннаруммы с "Миланом" рассчитано до 2021-го.

В свою очередь, в "Реале" недовольны игрой Тибо Куртуа, и ему уже начали искать замену. Кроме Доннаруммы, в сферу интересов Мадрида входит еще и Ян Облак из "Атлетико", но сделка с итальянцем выглядит наиболее вероятной.

На молодого вратаря сборной Украины Андрея Лунина в "Реале", похоже, не рассчитывают.

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В нынешней Серии А Джанлуиджи Доннарумма провел 6 матчей, пропустил 8 мячей.