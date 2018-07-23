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понедельник, 23 июля 2018 14:59

Лунина презентовали в "Реале" - видео

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Лунина презентовали в &quot;Реале&quot; - видео
Андрей Лунин и Флорентино Перес поставили подписи под контрактом. Фото: Sportbox

Мадридский "Реал" презентовал украинского вратаря Андрея Лунина. Событие произошло на стадионе "Саньяго Бернабеу".

На арене собрались болельщики, среди них были люди в футболках сборной Украины и с украинским флагом.

19-летний голкипер сборной Украины подписал контракт вместе с Флорентино Пересом. Позже Андрей сам прочитал на испанском приветственное письмо.

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В мадридский клуб Лунин перешел из луганской "Зари".

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