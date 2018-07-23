Лунина презентовали в "Реале" - видео

Мадридский "Реал" презентовал украинского вратаря Андрея Лунина. Событие произошло на стадионе "Саньяго Бернабеу".
На арене собрались болельщики, среди них были люди в футболках сборной Украины и с украинским флагом.
19-летний голкипер сборной Украины подписал контракт вместе с Флорентино Пересом. Позже Андрей сам прочитал на испанском приветственное письмо.
👔 Estas fueron las palabras de Lunin tras su presentación como jugador del @realmadrid. | #WelcomeLunin pic.twitter.com/IXa0a5jms8— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 23 июля 2018 г.
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В мадридский клуб Лунин перешел из луганской "Зари".
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