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вторник, 13 августа 2019 23:50

Лунин ушел из "Реала"

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Лунин ушел из &quot;Реала&quot;
Лунин не получил своего шанса в "Реале"

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин на правах аренды перешел в Вальядолид, сообщает официальный сайт Бланкос. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.

За место в основном составе Вальядолида 20-летний Лунин будет бороться с двумя вратарями — 30-летним воспитанником Барселоны Жорди Масипом и 25-летним Хосе Антонио Каро. Об этом пишет sportarena.com

Украинский вратарь перешел в Реал в 2018 году, но сразу же был отправлен за игровой практикой в Леганес. Ее украинец в полной мере не получил — весь сезон он довольствовался ролью запасного за спиной Ивана Куэльяра. В прошлом розыгрыше Примеры Лунин провел лишь 5 матчей за Леганес.

Отметим, что этим летом Вальядолид уже арендовал двух игроков Реала — защитника Хави Санчеса и полузащитника Хорхе де Фрутоса. Также клуб Роналдо заинтересован в аренде полузащитника Бланкос Такефуси Кубо.

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Официально новый сезон Реал откроет 17 августа, когда в стартовом туре Ла Лиги на выезде будет противостоять Сельте. Вальядолид 18 августа сыграет против Бетиса.

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