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вторник, 24 июля 2018 16:12

Лунин украсил обложку авторитетного испанского издания

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Украинский новичок мадридского "Реала" Андрей Лунин попал на обложку главной испанской спортивной газеты Marca.

24 июля Андрей Лунин официально был представлен игроком "Реала". 19-летний украинец попал на первую полосу издания, где пишут, что он поборется за место в воротах мадридцев с 4 конкурентами.

 

"Реал" приобрел Лунина за 8,5 млн евро плюс бонусы. Украинец уже провел с новыми партнерами несколько тренировок и готовится в конце месяца отправиться с командой в предсезонное турне.

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19-летний экс-голкипер "Зари" и "Днепра" подписал с мадридцами 6-летний контракт.

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