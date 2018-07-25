Лунин рассказал о первых впечатлениях в "Реале"

Лунин занимается с первой командой мадридцев. Фото: ФК "Реал"

Голкипер "Реала" Андрей Лунин поделился впечатлениями от перехода в мадридский клуб.

19-летний голкипер заявил, что он счастлив, поскольку его мечта осуществилась, но в то же время он чувствует огромную ответственность, попав в лучший клуб планеты с самыми престижными трофеями.

"Клубную базу могу назвать раем, здесь есть все для развития, тренировки и восстановления футболистов".

В тренажерном зале он занимается с Гаретом Бэйлом, что считает плюсом, поскольку валлиец является атлетом.

В финале Лиги чемпионов в Киеве болел за "Реал" и сейчас действительно рад находиться в этом клубе и приложу максимум усилий, чтобы помочь команде выигрывать трофеи и радовать болельщиков", - сказал украинский голкипер в интервью клубной пресс-службе "Реала".

Лунин перебрался в "Реал" из луганской "Зари", подписав 6-летний контракт.