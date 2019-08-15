Лунин прокомментировал свой переход в новый клуб

Андрей Лунин следующий сезон проведет в "Вальядолиде"

Украинский голкипер Андрей Лунин поделился ожиданиями от выступлений за свой новый клуб.

"Чувствую себя очень хорошо после хорошей подготовки в межсезонье. Я не боюсь конкуренции. Она помогает мне развиваться.

Наставник "Реала" сам решает, кто остается, а кто уходит из команды. Я сделал все возможное, чтобы показать себя во время предсезонной подготовки, но для меня важно играть, поэтому я рад, что оказался здесь", - цитирует Лунина Marca.

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20-летний вратарь Андрей Лунин проведет следующий сезон в составе "бело-фиолетовых" на правах аренды из мадридского "Реала".