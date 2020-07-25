Лунин попрощался с болельщиками "Овьедо"

Андрей Лунин отыграл за "Овьедо" вторую половину сезона

Украинский вратарь Андрей Лунин написал прощальный пост, адресованный болельщикам "Овьедо". Напомним, что срок аренды голкипера в клубе завершился и теперь он возвращается в мадридский "Реал".

"Сезон американских горок позади. Спасибо клубу "Реал Овьедо", футболистам и тренерскому штабу за помощь и доверие, за эти шесть месяцев вместе, - написал Лунин в Инстаграме. - Я получил огромный опыт. Было приятно бороться за этот клуб и этот город. Спасибо за поддержку, я был счастлив в Овьедо – и в клубе, и в городе. Желаю вам больших успехов, потому что вы заслуживаете гораздо лучшего".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Овьедо" хочет сохранить Лунина

В этом сезоне Андрей Лунин провел в составе "Вальядолида" и "Овьедо" 22 матча, в которых пропустил 21 мяч. Дальнейшую судьбу голкипера будут определять в "Реале" - ожидается, что украинец в новом сезоне станет запасным вратарем мадридского клуба.