Лунин получит легендарный номер в "Реале"

Андрей Лунин не обещает спокойной жизни Тибо Куртуа. Фото Рейтер

Украинский вратарь Андрей Лунин уже совсем скоро вернется в лагерь "Реала".

Менеджмент "сливочных" решил, что молодой голкипер будет играть в футболке под номером 1. Сообщают Футбольные трансферы

Куртуа оставит за собой свой любимый 13-й номер.

Альфонс Ареоля будет искать новый клуб.

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Прошлый сезон Андрей Лунин сыграл в аренде. Сначала он защищал цвета "Вальядолида", а затем "Реала Овьедо" с Сегунды. В 22 проведенных матчах Лунин пропустил 21 мяч.