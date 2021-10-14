Лунин покинет "Реал"

Вратарь сборной Украины 22-летний Андрей Лунин хочет сменить клуб.

Лунин запросил трансфер из "Реала" следующим летом, сообщает Fichajes.net.

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Украинский вратарь недоволен своей ролью в клубе и хочет перейти в команду, где будет получать игровое время. В Испании Лунин имеет статус добрела Тибо Куртуа.

В услугах вратаря заинтересованы ряд испанских клубов.

Андрей Лунин является воспитанником "Металлиста" и "Днепра". Один сезон провел в "Заре". С 2018 года выступает за "Реал". В сезонах 2018/20 выступал в аренде. Сейчас имеет статус добрела Куртуа.

В текущем сезоне "Реал" лидирует в чемпионате Испании. Команда Анчелотти по дополнительным показателям опережает "Атлетико" и "Реал Сосьедад".

Свой следующий матч "сливочные" проведет 17 октября против "Атлетика" Бильбао.