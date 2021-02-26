Лунин определился со своим будущим в "Реале

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: ФК "Реал"

Вратарь сборной Украины 22-летний Андрей Лунин хочет покинуть "Реал".

Лунин планирует покинуть Мадрид с полноценным трансфером, а не только уйти в аренду ради игровой практики, сообщает Fichajes.net.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лунин в "Реале" попал в безысходное положение

Украинский вратарь не видит шансов выиграть конкуренцию у основного вратаря "сливочных" Тибо Куртуа. Лунин хочет иметь постоянную игровую практику для развития, которой он не может получить в "Реале".

СМИ сообщали, что клуб Ла Лиги "Бетис" заинтересован в полноценном трансфере украинца.

Андрей Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года. За это время провел только 1 матч за "Реал". Голкипер сезоны 2018/2020 провел в аренде, выступая за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".