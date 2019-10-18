Лунин не играет за "Реал" из-за Зидана – испанские СМИ

ндрей Лунин не провёл в текущем сезоне ни одного официального матча. Фото: ФК "Вальядолид"

Украинский вратарь Андрей Лунин не играет за "Реал из-за главного тренера команды Зинедина Зидана, об этом пишет "Футбол 24"

Журналист мадридского издания "Marca" Карлос Карпио отметил, что тренер "Реала" Зинедин Зидан сейчас просто не доверяет украинцу.

"Лунин попал в список тех молодых игроков, кому не повезло со стабильной игровой практикой в ​​их возрасте. Им не дают шансов. Ни Пеллегрино в" Леганесе ", ни Зидан в" Реале ", ни Гонсалес в" Вальядолиде "не дают Лунину тех игровых минут, которые ему так нужны.

Недавно Лунин сказал, что у него мог быть шанс остаться в "Реале", если бы он знал, что Навас пойдет. Но это не так. Зидан ему не доверяет. Андрей слишком молод ", - пишет Карпио в своей колонке.

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Андрей Лунин перешел в "Реал" летом 2018 году с луганской "Зари". Сумма трансфера составила 8.5 миллионов евро. В прошлом сезоне 20-летний голкипер выступал на правах аренды за "Леганес". В составе клуба он провел 7 матчей и пропустил 7 голов. В нынешнем сезоне украинец не провел ни одного матча за "Вальядолид".