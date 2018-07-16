Лунин начал подготовку в составе "Реала"  

Лунин прошел медобследование в Мадриде. Фото: ФК "Реал"

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин прибыл в Испанию и прошел предсезонный медосмотр в мадридской команде.

Также в первой группе, проходивших сегодня медицинское обследование, Себальос, Эдегор, Вальехо, Тео, Люка Зидан, Рауль де Томас, Майораль, Касилья, Маркос Льоренте, Бэйл, Винисиус и Вальверде, информирует Marca.

Сегодня в 20:00 по киевскому времени "Реал" проведет первую тренировку перед новым сезоном.

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В нынешнее межсезонье экс-голкипер "Днепра" перебрался в "Реал" из "Зари".