Лунин имеет три варианта продолжения карьеры

Андрей Лунин снова может выступать в УПЛ. Фото: УНИАН

Украинский вратарь Андрей Лунин в ближайшие дни определится, где продолжит карьеру во второй половине сезона.

Лунин очень близок к тому, чтобы покинуть "Вальядолид". В мадридском "Реале" очень недовольны положением дел 20-летнего вратаря из-за отсутствия игровой практики и собираются разорвать арендное соглашение.

Продление аренды было всего два: "Альмерия" из Сегунды и "Днепр-1" с украинской Премьер-лиги. у этой пары появился конкурент - "Овьедо", который находится в зоне вылета второго по силе дивизиона Испании.

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В текущем сезоне Андрей Лунин сыграл только один матч за "Вальядолид" и дважды играл в товарищеских играх за сборную Украины. Контракт вратаря принадлежит мадридскому "Реалу"