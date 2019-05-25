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суббота, 25 мая 2019 11:15

Лунин и Кравец получат серьезную премию за сезон

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Лунин и Кравец получат серьезную премию за сезон
Лунин и Кравец в январе стали одноклубниками

Руководство испанского "Леганеса" решило поощрить своих футболистов за удачное выступление в минувшем сезоне.

По данным "Команда-1", каждый футболист первой команды "Леганеса" получит фиксированную сумму премиальных за выступление команды в минувшем сезоне.

Издание утверждает, что сумма индивидуальной выплаты составит 50 тыс евро чистыми, что на 5 тыс евро больше, чем в прошлом сезоне.

В дополнение к этой сумме, игроки собирали коллективные бонусы в течение сезона. Преимущественно, они начислялись месячными блоками, начиная с декабря прошлого года.

К этим деньгам также стоит добавить фиксированные призовые, указанные у каждого футболиста в личном контракте.

Напомним, в сезоне-2018/2019 в составе "Леганеса" выступали два футболиста сборной Украины. Андрей Лунин находился в команде в аренде с лета-2018, а Василий Кравец присоединился к "Легеанесу" в январе 2019-го.

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В чемпионате страны "Леганес" финишировал на 13 месте.

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25
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