Лунин и Эдегор. "Реал" назвал усиление на следующий сезон

Лунин станет дублером Куртуа. Фото ФК "Реал"

Игроки и тренерский штаб "Реала" получили небольшой отпуск перед началом нового сезона. На командных собраниях гендиректор "сливочных" Хосе Анхель Санчес пообщался с футболистами и тренерами. Функционер сообщил команде, что "Реал" не будет подписывать новичков в текущее трансферное окно, информирует Marca.

Единственными новичками станут игроки, которые вернутся из аренды - это Андрей Лунин, Мартин Едегор и, возможно, данные Себальйос. Флорентино Перес считает, что в ситуации с пандемией тратить большие деньги - не самое лучшее решение.

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Прошлый сезон вратарь сборной Украины Андрей Лунин провел в аренде. Сначала в "Вальядолиде", а затем в "Овьедо".