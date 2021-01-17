Лунин дебютирует за "Реал" в ближайшую среду

Лунин еще не сыграл ни одного матча за "Реал. Фото Униан"

Голкипер "Реала" Андрей Лунин может дебютировать за испанский клуб 20 января, сообщает Defensa Central.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан разговаривал с 21-летним украинцем и сказал ему, что тот выйдет в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".

Встреча состоится 20 января в 22.00. "Алькояно" выступает в третьем по силе дивизионе Испании, команда идет третьей в подгруппе Б группы 3.

Отмечается, что слова Зидана не следует воспринимать как должное, он может отдать предпочтение в этом матче и Тибо Куртуа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испанский журналист советует Лунину покинуть "Реал"

Лунин cтал игроком "Реала" летом 2018 года, но так ни разу не сыграл за мадридцев в официальном матче. Вратарь на правах аренды играл за "Реал" Овьедо, "Вальядолид" и "Леганес".