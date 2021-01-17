Лунин дебютирует за "Реал" в ближайшую среду

Голкипер "Реала" Андрей Лунин может дебютировать за испанский клуб 20 января, сообщает Defensa Central.
Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан разговаривал с 21-летним украинцем и сказал ему, что тот выйдет в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".
Встреча состоится 20 января в 22.00. "Алькояно" выступает в третьем по силе дивизионе Испании, команда идет третьей в подгруппе Б группы 3.
Отмечается, что слова Зидана не следует воспринимать как должное, он может отдать предпочтение в этом матче и Тибо Куртуа.
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Лунин cтал игроком "Реала" летом 2018 года, но так ни разу не сыграл за мадридцев в официальном матче. Вратарь на правах аренды играл за "Реал" Овьедо, "Вальядолид" и "Леганес".
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