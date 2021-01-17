Лунин дебютирует за "Реал" в ближайшую среду

 
Ексклюзивы
1/5
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 342
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
1 Просмотров: 900
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
1 Просмотров: 1557
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1548
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 351
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 639
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3 Просмотров: 1062
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 1089
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
1 Просмотров: 369
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
3 Просмотров: 2943
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
"Шахтер" покупает 17-летнего бразильца
"Шахтер" покупает 17-летнего бразильца
Лучшего футболиста мира-2007 приглашали в киевское "Динамо"
Лучшего футболиста мира-2007 приглашали в киевское "Динамо"
Африканский спортсмен побил рекорд в тройном прыжке
Африканский спортсмен побил рекорд в тройном прыжке
"Лацио" уничтожил "Рому" в римском дерби
"Лацио" уничтожил "Рому" в римском дерби
"Реал" не смог выйти в финал cуперкубка Испании
"Реал" не смог выйти в финал cуперкубка Испании
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
3 Просмотров: 2943
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 522
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1836
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5904
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 864
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 18
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
воскресенье, 17 января 2021 12:25

Лунин дебютирует за "Реал" в ближайшую среду

  Комментировать
Лунин дебютирует за &quot;Реал&quot; в ближайшую среду
Лунин еще не сыграл ни одного матча за "Реал. Фото Униан"

Голкипер "Реала" Андрей Лунин может дебютировать за испанский клуб 20 января, сообщает Defensa Central.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан разговаривал с 21-летним украинцем и сказал ему, что тот выйдет в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".

Встреча состоится 20 января в 22.00. "Алькояно" выступает в третьем по силе дивизионе Испании, команда идет третьей в подгруппе Б группы 3.

Отмечается, что слова Зидана не следует воспринимать как должное, он может отдать предпочтение в этом матче и Тибо Куртуа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испанский журналист советует Лунину покинуть "Реал"

Лунин cтал игроком "Реала" летом 2018 года, но так ни разу не сыграл за мадридцев в официальном матче. Вратарь на правах аренды играл за "Реал" Овьедо, "Вальядолид" и "Леганес".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лунин дебютирует за "Реал" в ближайшую среду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

Нобелевский лауреат придумал как снизить уровень безработицы

Первый развод католику дали перед смертью

Норвежцы обогнали британцев на Южном полюсе

Военные США потеряли водородную бомбу

Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности

Ввели "сухой закон"

Туалет стал привилегией богачей

Самое читаемое
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
 5 Просмотров: 17478
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой 1 Просмотров: 7263
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
5
 Просмотров: 6876
Гороскоп на выходные: что делать, чтобы ваша жизнь существенно улучшилась
Гороскоп на выходные: что делать, чтобы ваша жизнь существенно улучшилась
 Просмотров: 6138
Тело закопал возле гаража и забетонировал: мужчина признался в убийстве 4-летней давности
Тело закопал возле гаража и забетонировал: мужчина признался в убийстве 4-летней давности
3
 Просмотров: 5562
Спорт
Лидеры "Милана" заразились коронавирусом
Лидеры "Милана" заразились коронавирусом Просмотров: 117
"Гент" не продаст Яремчука дешевле 20 миллионов
"Гент" не продаст Яремчука дешевле 20 миллионов Просмотров: 99
"Манчестер Сити" планирует летом купить топ-форварда
"Манчестер Сити" планирует летом купить топ-форварда Просмотров: 225
"Шахтер" покупает 17-летнего бразильца
"Шахтер" покупает 17-летнего бразильца
 Просмотров: 693
Лучшего футболиста мира-2007 приглашали в киевское "Динамо"
Лучшего футболиста мира-2007 приглашали в киевское "Динамо"
 Просмотров: 756
Больше всего комментируют
8
ОРДЛО передадут украинских пленных
5
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
3
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
3
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3
Зеленский готовится ко второму сроку
Голосов: 903
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть