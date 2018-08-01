Лунин дебютировал за "Реал"

В первом матче за "Реал" Андрей не пропустил. Фото: XSPORT.ua

Украинский молодой вратарь Андрей Лунин провел первый матч в футболке мадридского "Реала".

"Андрей Лунин дебютировал в составе мадридского "Реала" в матче Международного кубка чемпионов против "Манчестер Юнайтед", где его команда уступила со счетом 1:2. Украинский вратарь начал встречу на скамейке запасных, а в перерыве вышел на поле вместо Касилья.

19-летний голкипер провел в воротах "Реала" весь второй тайм и не пропустил. После первой половины встречи "сливочные" проигрывали и большую часть времени действовали в атаке. Лунину почти не приходилось вступать в игру - соперник не нанес ни одного удара по его воротам", - сообщает "Футбол24 ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лунин отблагодарил первого тренера трогательным подарком

Следующий матч "Реал" проведет 5 августа. Соперником будет туринский "Ювентус".