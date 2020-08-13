Лукашенко бросил за решетку форварда сборной Беларуси

Антон Сорока забил три мяча за сборную Беларуси

Антон Сорока - нападающий БАТЭ и национальной команды Беларуси был задержан во время акций протеста в Беларуси. Об этом сообщает "Трибуна".

Белорусские СМИ сообщают, что Сорока находится на больничном и уже сутки не выходит на связь. В активе нападающего 3 гола за сборную Беларуси в Лиге наций 2018/19.

Ранее сообщалось о задержании хоккеиста "Динамо-Молодечно" Ильи Литвинова, а также бойца ММА Алексея Кудина.

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После президентских выборов в Беларуси начались массовые акции протеста. Оппозиция обвиняет власть в массовой фальсификации результатов голосования в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко. Вследствие протестов и столкновений со спецназом задержаны несколько сотен граждан Беларуси, также есть погибшие и раненые.