Лукаку пропустит ближайшие матчи "Манчестер Юнайтед"

Лукаку покинул "МЮ". Фото: sunnews.info

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку по семейным обстоятельствам пропустит 2 ближайших матча АПЛ, сообщает Daily Mail

Получив разрешение руководства "МЮ", нападающий отлучился из команды. Причина - умер родственник Лукаку.

25-летний игрок, скорее всего, не успеет вернуться к манкунианцам до 30 декабря и пропустит 2 матча чемпионата Англии против "Кардифф Сити" и "Хаддерсфилда".

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Лукаку перебрался в "МЮ" из "Эвертона".