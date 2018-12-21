Лукаку пропустит ближайшие матчи "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку по семейным обстоятельствам пропустит 2 ближайших матча АПЛ, сообщает Daily Mail
Получив разрешение руководства "МЮ", нападающий отлучился из команды. Причина - умер родственник Лукаку.
25-летний игрок, скорее всего, не успеет вернуться к манкунианцам до 30 декабря и пропустит 2 матча чемпионата Англии против "Кардифф Сити" и "Хаддерсфилда".
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Лукаку перебрался в "МЮ" из "Эвертона".
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