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вторник, 03 августа 2021 16:59

Лучший день на турнире: как украинцы выступили на Олимпиаде 3 августа

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Лучший день на турнире: как украинцы выступили на Олимпиаде 3 августа
Алла Черкасова принесла Украине шестую медаль. Фото: Gettyimages.com

3 августа стал самым удачным днем ​​для сборной Украины на Олимпиаде в Токио. На Играх украинцы одержали одну "бронзу" и дважды вышли в финал, что означает минимум две серебряных награды 4 августа.

Украинская борец Алла Черкасова выиграла схватку за "бронзу" в греко-римской борьбе. В категории до 68 кг украинка не оставила шансов хозяйке Саре Досе. Черкасова положила соперницу на лопатки и одержала досрочную победу.

Украинские борцы Жан Беленюк и Парвиз Насибов вышли в финал в греко-римской борьбе. В категории 87 кг Беленюк не оставил шансов хорвату Ивану Хуклеку, а в категории до 67 кг Насибов победил египтянина Эль-Сайеда Хегази. Украинец вырвал победу на последних секундах схватки.

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Сможет побороться за медаль Ирина Коляденко. Украинская борец проиграла возможность выступить в финале, поэтому будет бороться только за бронзовую награду.

К сожалению, не оправдались надежды на Марину Бех-Романчук. Украинская прыгунья в длину заняла только пятое место в финале. Из шести попыток Без-Романчук пять раз сделала заступ.

Марта Федина и Анастасия Савчук с третьим результатом квалифицировались в финал Олимпиады в артистическом плавании.

Норвежский спринтер Карстен Вархольм побил мировой рекорд в беге с барьерами на 400 м. Вальхольм преодолел дистанцию ​​за 45,94 с. Он побил собственное же достижения - 1 июля 2021-го норвежец пробег за 46,70 с. До этого рекорд 29 лет принадлежал американцу Кевину Янгу - 46,78 с.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.

Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Автор: Сергей Тищенко
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