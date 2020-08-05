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четверг, 06 августа 2020 21:00

Лучший бомбардир Европы мог проспать выезд на игру

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Лучший бомбардир Европы мог проспать выезд на игру
Иммобиле стал лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне. Фото: Reuters

29-летний итальянец Чиро Иммобиле стал обладателем "Золотой бутсы-2020". Он забил 36 мячей в Серии "А", где играет за "Лацио". 14 из них с пенальти. Повторил рекорд результативности, установленный тогдашним форвардом "Наполи" Гонсало Игуаина четыре года назад.

Нападающий "Лацио" - главный бомбардир в топ-чемпионатах Европы. Иммобиле смог прервать гегемонию трио Криштиану Роналду, Лионель Месси и Луиса Суареса.

Большое значение для этого нападающего было в этом сезоне поддержка партнеров. Создается впечатление, что Чиро нашел свою команду. Ему очень удобно играть имея такого помощника, как Луиса Альберто, - говорит итальянский футбольный скаут Алекс Великих. - Я лично познакомился с ним во время работы тренером в Академии "Гроссето". Там и играл и мой сын. Иногда футболистов Академии вызвали для подачи мячей во время матчей взрослой команды, поэтому сопровождал сына на стадион и оставался смотреть матчи, а после забирал. Однажды мы поехали после игры в клубный магазин "Гроссето", чтобы купить сыну новые щитки. Пересеклись там с Иммобиле. Он давал промоционное интервью.

Была у него такая наглость, такая самоуверенность, которая присуща именно голеадорам

Скажу откровенно, слушая его ответы, тогда, я не думал что этот игрок дойдет до роли основного форварда сборной Италии. Но видел: этот парень будет забивать мячи. Была у него такая наглость, такая самоуверенность, которая присуща именно голеадорам.

Чиро с юных лет забивал много, и в молодежных командах "Ювентуса" в чемпионате и на всевозможных турнирах и потом играя уже по арендам.
Следующий раз вживую я увидел Чиро уже во время его выступлений за "Дженоа", и моей работы в "Сиене".

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Интересная история, это был сезон 2012/13, я работал в "Сиене" и отвечал в том числе за координацию работы с гостевой командой. Когда гостевая команда выезжала из отеля до стадиона "Сиены", это буквально 200 метров расстояния, как правило много болельщиков бежали брать автографы, а клубные рабочие организовывали этот процесс с разрешения гостей. Моей задачей было сопровождение тренеров, чтобы им не мешали. Обычно они заходили первыми, а потом шли игроки и тогда шли болельщики.


Так вот, с "Дженоа", за которую тогда играл Чиро, вышла забавная история. Все было как всегда ^ подали автобус, вышли тренеры, я с ними, потом дали разрешение подходить болельщиков за автографами и начали выходить игроки с отеле. к автобусу. 5 минут, дверь закрылась и начал автобус двигаться, я находился на улице возле отеля, когда неожиданно автобус остановился и начал давать задний ход. Из автобуса выбежал администратор команды, и спросил меня? видел я Иммобиле. Я сказал, что нет. Он поднялся в отель, и через 7 минут вышел из Чиро, который, как оказалось, просто проспал отъезд на игру.

Иммобиле - форвард исключительно для внутреннего пользования. За границей не смог себя проявить ни в немецкой "Боруссии" из Дортмунда, ни в испанской "Севильи"

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
06
августа

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