Лучшего футболиста Европы-78 называли могучим "мышонком"

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом году "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. Дважды подряд в 1978 и 1979 годах "Золотой мяч" выиграл англичанин Кевин Киган.

Британский футбол дал миру немало выдающихся мастеров - Стэнли Мэтьюз, Бобби Чарльтон, Денис Лоу, Джордж Бест. Но даже в этом перечне звездных имен Кевин Киган занимает особое место. Он - единственный британец, дважды удостаивавшийся "Золотого мяча". Причем Киган получал этот почетный приз два года подряд - в 1978 и 1979 годах. Об этом пишет "Трибуна".

Родился футболист 14 февраля 1951 года. Кевин Киган появился на свет в местечке Армторп, которое расположено недалеко от Донкастера. Отец и дедушка Кевина - шахтеры. Заниматься футболом маленький Кевин Киган начал в школьной команде "Сент-Питерз". Мальчик был невысокого роста, по мнению многих, у него не должно было получиться большого футбольного будущего. Поначалу Кевин Киган был определен на позицию вратаря. Однако в скором времени в команду пришел паренек, которому действительно нравилось играть в воротах, и Киган перешел в атаку.

Играть в футбол у Кевина получалось намного лучше, чем учиться. Все свое свободное время он проводил за любимым занятием. Даже после окончания школы он не прекращал заниматься футболом.

Киган начинал футбольную карьеру 17-летним юношей в скромном провинциальном клубе "Сканторп Юнайтед" четвертого английского дивизиона.

Тренер, разглядевший в юноше несомненный талант, пригласил его к себе. Тренировался Киган с огромной отдачей и вскоре сумел пробиться в резервный состав. Уже будучи знаменитым футболистом, Кевин говорил, что именно в тот момент он решил пробиться на вершину английского футбола.

Весной 1968 года он сыграл свой первый профессиональный матч, а в декабре подписал новый контракт. Кевин Киган, статистика которого привлекала внимание многих именитых клубов, стал получать первые предложения о переходе. Когда ему было девятнадцать, нападающий пробовался в более именитом "Ковентри", но удивительным образом впечатления на руководство этого клуба не произвел. Зато в мае 1971 года им заинтересовался тренер "Ливерпуля" Билл Шенкли, и, как выяснилось уже совсем скоро, покупка Кигана была одним из самых удачных поступков за всю его тренерскую карьеру.

Нападающий сразу же сделался любимцем публики. Зрители на "Энфилде" часто скандировали: "Кевин Киган ходит по воде".

В самом начале Шенкли видел в Кигане полузащитника, который должен был прийти на смену легенде "Ливерпуля" - подошедшему к критическому возрасту Иану Каллагану. Но, посмотрев в тренировочных матчах, как изобретательно действует Киган у ворот соперника, Шенкли решил отдать ему место в нападении рядом с валлийцем Джоном Тошаком.

Ярко выраженный таранный центрфорвард Тошак вместе с изобретательным, техничным, обладающим феноменальным голевым чутьем Киганом составили тандем, который заставлял трепетать защиту всех клубов чемпионата Англии. По внешнему виду они очень диссонировали - рослый, могучий Тошак был на 20 сантиметров выше Кигана и на 25 килограммов тяжелее, но они прекрасно дополняли друг друга и так умело взаимодействовали, буквально с полуслова понимая друг друга, что их прозвали "сиамскими близнецами".

В качестве партнера валлийца Киган вышел на поле в своем первом официальном матче за "Ливерпуль" 14 августа 1971 года против "Ноттингем Форест". Прошло всего 12 минут с начала игры, как мяч был отобран игроками "Ливерпуля" у соперника вблизи углового флажка. Тошак с лицевой линии адресовал его в район 11-метровой отметки, и там Киган очень ловко послал его мимо частокола ног впритирку с основанием штанги. Был открыт счет голам в матче и счет голам Кигана за "красных", которых в итоге наберется ровно сто в 321 официальном матче.

Тошак и Киган так умело взаимодействовали, что их прозвали "сиамскими близнецами

В дебютном матче Киган не успокоился на достигнутом. Его сольный рейд по левому флангу закончился тем, что ему заплели ноги, когда он уже оказался с глазу на глаз с вратарем. Пенальти четко реализовал Томми Смит. "Ливерпуль" победил - 3:1.

Поражение в дерби и ничья в матче с "Арсеналом" не позволили Кигану надеть чемпионские медали уже в первом сезоне на "Энфилде", но ему нужно было подождать всего один год, чтобы стать еще и обладателем Кубка УЕФА, когда именно его голы принесли победу по сумме двух матчей.

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В финальных матчах "Ливерпулю" противостояла немецкая "Боруссия" из Менхенгладбаха. В ней тогда блистали футболисты сборной ФРГ Гюнтер Нетцер, Райнер Бонхоф, Берти Фогтс, год назад ставшие чемпионами Европы. Но Киган после скидок Тошака забил два гола, а общий счет первого матча был 3:0. И хотя ответный матч в Менхенгладбахе "Ливерпуль" проиграл – 0:2, Кубок УЕФА достался англичанам.

В то же время он записал на свой счет несколько матчей за сборную и заработал путевку на чемпионат мира. В сезоне 1973/74 он сыграл в каждом из 61 матча за "Ливерпуль", включая игры на европейской арене, и забил 19 голов. Шесть из них пришлись на выигранный Кубок Англии, в том числе, два гола в ворота команды из его родного города - "Донкастер", и гол в ворота "Лестера" в переигровке полуфинала кубка. Также Киган отметился дублем в финале против "Ньюкасла".

Успехи "Ливерпуля" продолжались. В 1976 году, уже под руководством Боба Пэйсли, клуб вновь выиграл Кубок УЕФА, на этот раз победив бельгийский "Брюгге". В двух финальных матчах два гола записал на свой счет Киган.

Следующий сезон для "Ливерпуля" мог стать историческим для команды – Боб Пэйсли и компания планировали сделать хет-трик, выиграв чемпионат, Кубок Англии и Кубок европейских чемпионов. Какое было разочарование у "красных", когда они уступили в финале национального кубка "Манчестер Юнайтед". А через четыре дня нужно было ехать, завоевывать первый в истории клуба Кубок европейских чемпионов в Риме. Соперник – старая знакомая "Боруссия" из Менхенгладбаха. Пожирали сомнения по поводу психологического состояния команды.

Когда немцы полностью завладели инициативой, сольный проход Кевина заставил грубо сфолить Берти Фогтса

Сколько было сказано об уходе великого Кевина Кигана из "Ливерпуля", но давайте признаем – несмотря на то, что будущий обладатель "Золотого мяча" не сумел забить в том, по сути, "валидольном финале", именно его действия во втором тайме, когда немцы полностью завладели инициативой при ничейном счете, стали определяющими. Именно его сольный проход заставил грубо сфолить Берти Фогтса в штрафной зоне, после чего удар "с точки" отлично исполнил Фил Нил.

В том же 1977 году "Могучий мышонок" Кевин Киган был назван лучшим футболистом Англии.

Так уходят только великие – победой в самом престижном клубном турнире мира. Кевин Киган на всю жизнь записал свое имя в страницы истории клуба, как один из величайших форвардов – наравне с Рашем, Далглишем, Оуэном и другими. Но, в отличии от тех же Иана Раша и Майкла Оуэна, Кевин сумел стать звездой и за пределами Британского Королевства.

Киган с Кубком чемпионов. Фото Daily Mail

В течение тех шести лет, которые Киган провел в "Ливерпуле", он завоевал в составе "мерсисайдцев" множество титулов. Три раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок УЕФА и по разу - Кубок Англии и Кубок европейских чемпионов.

"Гамбургу" пришлось серьезно побороться за Кевина с "Реалом". Более того, мадридский клуб даже предложил больше, но Киган решил выбрать немецкую команду.

Тогда британским футболистам не удавалось добиться успеха за границей, и это решение игрока немного насторожило болельщиков, но они все равно были уверены в Кигане и верили в его успех. Пятьсот тысяч, которые были уплачены за Кигана, стали рекордными для английского футбола. Киган стал самым дорогим английским игроком вообще и самым дорогим игроком немецкой бундеслиги в частности. Однако, поначалу Кевина в немецком футболе не принимали.

Игроки "Гамбурга" сговорились игнорировать Кевина на поле

Дебют прошел успешно, но освоился Киган в "Гамбурге" не сразу. Игроки нового клуба, особенно его "солисты", встретили появление британца без особой радости, опасаясь, что он затмит их блеском своей игры, и даже вначале сговорились игнорировать Кевина на поле. Были у Кигана и естественные трудности. Немецкий футбол все же отличался от английского, это требовало от Кигана основательной перестройки. И он пошел на нее, развивая в себе такие присущие немецким футболистам качества, как самоотверженность, коллективизм, желание и умение бороться до конца. Солист "Ливерпуля" уступил в нем место командному игроку "Гамбурга".

И все же трудно сказать, насколько затянулась бы акклиматизация Кигана в "Гамбурге", если бы в этот клуб не пришел в качестве менеджера известный немецкий футболист, чемпион мира и Европы Гюнтер Нетцер. Он "приструнил" оппонентов Кигана, помог Кевину быстро освоиться и вновь, как и в "Ливерпуле", стать лидером команды. По итогам первого же своего сезона, проведенного в ФРГ, "Могучий мышонок" получил, наконец заветный приз - "Золотой мяч-78" лучшего футболиста Европы. И это, кстати, по сей день единственный случай, когда высокую награду в год чемпионата мира получил футболист, в нем не участвовавший.

Первый "Золотой мяч" Фото s-media-cache-ak0.pinimg.com

В сезоне 1978/79 году англичанин помог "Гамбургу" выиграть "золотой дубль". Сам же Киган в дополнение к своему второму "Золотому мячу" лучшего футболиста Европы был назван лучшим футболистом ФРГ.

Киган смог стать своим среди немцев. Он сумел перехватить тот дух и менталитет, свойственный настоящему немецкому футболу. Велика роль Кевина оказалась и в том, что команда вышла в финал европейского кубка. "Гамбург" играл в сезоне 1979/80 (прощальном для англичанина на немецкой земле) в финале Кубка европейских чемпионов, где с минимальным счетом проиграл "Ноттингем Форест" во главе с Брайаном Клафом.

С момента его дебюта в национальной команде прошло без малого 10 лет. А начиналась его карьера в сборной довольно любопытно с трех матчей против одного и того же соперника Уэльса (первый из них состоялся 15 ноября 1972 года). Кстати, и капитанскую повязку в 1976 году Кевин надел также в поединке с валлийцами!

Любопытно, что в годы его собственных выступлений за сборную, причем с капитанской повязкой, национальной команде не удавалось достичь сколько-нибудь заметных успехов. Англичане даже не сумели пробиться на Кубки мира 1974 и 1978 годов. В 1982 году, правда, сборная поучаствовала в чемпионате, проходящем в Испании, но Киган уже заканчивал выступления и в последний раз в составе сборной вышел на замену со сборной Испанией – 0:0.

Перед матем сборной. Фото dailymail.co.uk

Осенью 1982 года, когда Бобби Робсон не включил его в команду для участия в первом матче отборочного цикла чемпионата Европы с Данией, Киган обиделся и заявил о прекращении своей международной карьеры.

Когда Кевину исполнилось тридцать, он вернулся в Англию, но уже не в какой-нибудь из именитых клубов, а в скромный "Саутгемптон". Однако и здесь в 1982 году Кигана во второй раз за его карьеру признали лучшим футболистом страны.

Завершал же он свои выступления на родине в "Ньюкасле", выступавшем тогда во втором дивизионе. Здесь "Могучий мышонок" провел два сезона, причем выдались они у него просто блестящими. К восторгу поклонников "Ньюкасла", у великого форварда словно бы открылось второе дыхание. За два сезона он забил 48 мячей, причем в октябре 1982 года впервые в своей карьере сделал покер, забив 4 мяча в ворота "Ротерхема". После сезона 1983/84 "Ньюкасл" вновь завоевал право выступать в первом дивизионе, и это стало последним достижением Кигана в английском футболе.

Некоторое время он провел в Малайзии, выступая за столичный клуб "Тайгерс". После завершения выступлений некоторое время сотрудничал с телевидением, а в 1992 году вернулся в футбол в качестве тренера.