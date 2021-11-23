Лучше Супряги и Беседина? Луческу рассказал, подошел бы Левандовский "Динамо"

Роберт Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Фото: REUTERS

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу считает, что форвард сборной Польши и "Баварии" Роберт Левандовский заслужил "Золотой мяч" в 2021 году.

Но румынский тренер не уверен, что поляк смог бы так много забивать в "Динамо" из-за уровня партнеров.

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"Левандовский полностью заслуживает "Золотого мяча". Что касается того, мог бы он быть таким же результативным в "Динамо", то я уже говорил, что "Бавария" – это другой мир.

Совсем другой уровень, вся команда составлена ​​из звезд, они играют на него и Роберт, естественно, забивает больше всего", - сказал Луческу в комментарии Sportarena.

Роберт Левандовский выступает за "Баварию" с 2014 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Бундеслиги и выиграл с командой чемпионат и Кубок Германии. 23 ноября "Динамо" сыграет в рамках Лиги чемпионов против "Баварии". Игра начнется в 19.45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.