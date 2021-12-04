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суббота, 04 декабря 2021 09:30

Луческу заступился за Месси

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Луческу заступился за Месси
Луческу решил защитить Месси. Фото: Reuters

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси заслуженно получил награду "Золотой мяч" — 2021.

"Мне кажется это правильный выбор, потому что Месси сыграл ключевую роль в победе на Кубке Америки, более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте о количестве там великих игроков из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Уругвая, которые выступают в крупных клубах Европы", — приводит слова Луческу Рlaysport.ro.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски. Третьим стал Жоржиньо из "Челси".

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Предыдущим обладателем "Золотого мяча" также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.

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Дата
04
декабря

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