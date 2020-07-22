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среда, 22 июля 2020 19:07

Луческу возглавит киевское "Динамо" - СМИ

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Луческу возглавит киевское &quot;Динамо&quot; - СМИ
Луческу 13 лет тренировал "Шахтер". Фото Рейтер

Паблик Druzi Dynamo сообщил, что Мирча Луческу вероятный кандидат на пост нового главного тренера "Динамо".

"Мы не давали эту информацию раньше, т.к. даже нам сложно в это поверить, но уже из нескольких конфиденциальных источников сообщают, что наиболее вероятным новым тренером "Динамо" является Мирча Луческу", – сказано в посте паблика в Facebook.

Последним местом работы 74-летнего румынского специалиста была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.

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Луческу работал в "Шахтере" с 2004 по 2016 год.

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