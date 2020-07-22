Луческу возглавит киевское "Динамо" - СМИ

Паблик Druzi Dynamo сообщил, что Мирча Луческу вероятный кандидат на пост нового главного тренера "Динамо".
"Мы не давали эту информацию раньше, т.к. даже нам сложно в это поверить, но уже из нескольких конфиденциальных источников сообщают, что наиболее вероятным новым тренером "Динамо" является Мирча Луческу", – сказано в посте паблика в Facebook.
Последним местом работы 74-летнего румынского специалиста была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.
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Луческу работал в "Шахтере" с 2004 по 2016 год.
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