Луческу возглавил клуб из Саудовской Аравии

Разван Луческу будет работать на Ближнем Востоке

Румынский тренер Разван Луческу покинул ПАОК и возглавил клуб "Аль-Хилал" из Саудовской Аравии, о чем сообщил официальный сайт клуба.

Для ухода из греческого клуба наставник выкупил свой контракт. Также у него был вариант с переходом в "Шахтер" на фоне ухода из клуба Пауло Фонсеки, но "горняков" возглавил Луиш Каштру.

Разван Луческу возглавил ПАОК в 2017 году и по итогам минувшего сезона привел клуб к чемпионству в Греции. Также тренировал румынские "Брашов", "Рапид" и "Петролул", катарский "Аль-Джаиш", греческий "Ксанти" и сборную Румынии.

Отец Развана — Мирча Луческу, который в течение 12 лет работал в донецком "Шахтере".

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В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Хилал" финишировал на втором месте.