Луческу списал защитника "Динамо"

Владимир Костевич выступал за "Лех" 4 года. Фото: ФК "Лех".

Защитник "Динамо" 28-летний Владимир Костевич покинет киевским клуб.

Наставник киевлян Мирча Луческу не видит футболиста в команде, рассказал журналист Игорь Цыганик.

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"Насколько понимаю, Луческу не видит Костевича в составе" Динамо ". У него был вариант перейти в СК "Днепр-1". Почему этого не произошло, не знаю.

Костевич в свое время неплохо работал в "Карпатах" с Игорем Йовичевичем. В итоге в Днепр поехал Владислав Дубинчак ", - резюмировал Цыганик в авторской программе на Youtube.

Владимир Костевич перешел в "Динамо" из "Леха" прошлой осенью, но с тех пор не провел ни одного официального матча в бело-синей футболке из-за травм. 18 августа "Динамо" сыграет в четвертом туре против "Ингульца". Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте на нашем сайте