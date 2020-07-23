Луческу согласился возглавить "Динамо" - СМИ

Мирча Луческу станет новым тренером "Динамо". Фото: Reuters

Киевское "Динамо" и 74-летний Мирча Луческу согласовали все детали контракта.

Вскоре будет официально сообщено о назначении румынского специалиста главным тренером "Динамо", пишет meta-ratings.com.ua

Переговоры прошли в резиденции одного из владельцев "Динамо" в Пуще-Водице. Сторонам удалось договориться о сотрудничестве. Румынский специалист после недлительных раздумий дал согласие на то, чтобы возглавить еще один украинский клуб на несколько ближайших лет.

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Мирча Луческу работал в "Шахтере" с 2004 по 2016 год. Также имеет опыт работы со сборную Турции, "Зенитом", "Интером", "Галатасараем" и "Бешикташем".