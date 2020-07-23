Стало известно, сколько Суркис готов платить Луческу

Мирча Луческу еще не дал своих согласия возглавить "Динамо". Фото: Reuters

Зарплата Мирчи Луческу в "Динамо" может составить €3 млн в год.

Румынский специалист ведет переговоры с руководителями "Динамо" в Киеве. Если стороны согласуют все детали, то Луческу станет новым тренером "Динамо" с зарплатой в €3 млн, сообщает Ziare.com

Однако, несмотря на настойчивое желание Игоря Суркиса видеть Луческу во главе "Динамо", опытный тренер не хочет огорчать владельца "Шахтера" Рината Ахметова. Ожидается, что перед принятием окончательного решения о сотрудничестве с "Динамо", Луческу поговорит с президентом "горняков", чтобы получить одобрение. Мирча очень заботится о дружбе с Ахметовым, а потому для него важна позиция босса "Шахтера".

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Последним местом работы Мирчи Луческу была сборная Турции, которую он покинул в 2019-м. До этого наставник 12 лет возглавлял "Шахтер".