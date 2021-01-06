Луческу снова попал в список самых богатых румынских тренеров

Мирча Луческу зарабатывает миллионы и в 75 лет. Фото Рейтер

Румынское издание Fanatik.ro назвало самых высокооплачиваемых тренеров Румынии.

В топ-5 вошел главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, зарплата которого составляет 1,2 миллиона евро в год.

Топ-5 годовых зарплат румынских тренеров:

1. Космин Олэрою ("Цзянсу Сунин") – 7 миллионов евро

2. Рэзван Луческу ("Аль-Хилаль") – 4 миллиона евро

3. Лауренциу Регекампф ("Аль-Васль") – 3,5 миллиона евро

4. Дан Петреску (ЧФР) – 1,8 миллиона евро

5. Мирча Луческу ("Динамо") – 1,2 миллиона евро

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75-летний румын возглавил киевский клуб летом 2020 года, подписав двухлетний контракт с возможностью пролонгации еще на один.