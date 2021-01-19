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вторник, 19 января 2021 18:33

Луческу разозлился на игроков "Динамо"

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Луческу разозлился на игроков &quot;Динамо&quot;
Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу разозлился на игроков "Динамо" после поражения от польской "Легии" в товарищеском матче.

"Динамо" уступили чемпиону Польши - 0:2 - в 1-м матче на сборах в ОАЭ, пропустив 2 мяча в конце 1-го тайма.

"После вчерашнего поражения на орехи досталось всем участникам. От Луческу. Максималист, привык играть на победу в любом матче. Поэтому и злился. И больше - от продемонстрированного уровня игры, чем от самих 0:2", - пишет канал "Динамо Киев Inside".

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Свой следующий матч на сборах ОАЭ "Динамо" проведет 21 января против чемпиона Беларуси "Шахтера" Солигорск. Начало матча - в 15:00.

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