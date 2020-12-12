Луческу разбушевался – тренер "Динамо" раскритиковал VAR

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 360
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 855
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 585
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4176
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4563
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1458
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 477
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3267
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1017
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
"Динамо" оскандалилось в матче с "Колосом"
"Динамо" оскандалилось в матче с "Колосом"
"Динамо" опозорилось в матче против "Колоса"
"Динамо" опозорилось в матче против "Колоса"
"Шахтер" хочет подписать Верона
"Шахтер" хочет подписать Верона
"Лестер" победил АЕК и занял 1-е место в группе "Зари
"Лестер" победил АЕК и занял 1-е место в группе "Зари
Позор Яремчука и триумф Моуриньо: результаты матчей 6-го тура Лиги Европы
Позор Яремчука и триумф Моуриньо: результаты матчей 6-го тура Лиги Европы
Интервью
1/5
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 396
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 180
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 1710
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1017
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3240
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 441
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
суббота, 12 декабря 2020 20:20

Луческу разбушевался – тренер "Динамо" раскритиковал VAR

  Комментировать
Луческу разбушевался – тренер &quot;Динамо&quot; раскритиковал VAR
Луческу выбегал к центру поля

Главный тренер Динамо Мирча Луческу раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Игорем Пасхалом после матча 13-го тура чемпионата Украины 2020/21 с Колосом. По мнению Луческу, VAR просто замедляет игру и судьи могут интерпретировать любой эпизод по своему усмотрению.

"Я не понимаю зачем этот VAR. Им не пользовались в первом тайме, когда фолили на Шапаренко (момент, когда Селезнев врезался в хавбека, - прим. ред.). Почему там не смотрели? В VARе, который рассматривает последний кадр, кажется, что Шепелев (получил прямую красную карточку, - прим. ред.) бьет соперника, однако нужно смотреть эпизод в динамике. Это невозможно столько красных карточек получать после VAR. Когда скользит опорная нога (Луческу вспомнил удаление Мораеса) эпизод надо трактовать по-другому, VAR вносит непонятности. Рефери смотрят на кадры контакта футболистов и видят удар, а если посмотреть эпизод в динамике, то там совсем по-другому.

Атмосфера футбола пропала

В моменте с фолом Миколенко Селезнев показал свои актерские способности. Евгений поймал молодого, неопытного Миколенко, который просто разворачивался и задел форварда гостей. Это не футбол. Такие большие паузы для того, чтобы рассматривать эти записи, постоянные остановки, постоянно сбивают темп. Стоим 3-5 минут для того, чтобы они отмотали эту пленку для того, чтобы что-то изменить. Колос отлично сыграл, но атмосфера футбола пропала.

"В игре с Ювентусом арбитры не смотрели VAR. Они смотрят его, когда хотят. Судьи могут трактовать любые моменты, как хотят. Футбол более динамичен без VAR", - рассказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" в скандальном матче потеряло очки с "Колосом"

После этой ничьей "Динамо" набрало 30 очков и выиграло первый круг чемпионата Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Луческу разбушевался – тренер "Динамо" раскритиковал VAR». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

Писатель завещал 10 тыс. рублей украинской организации

Казнили гетмана

Издали совместный учебник по истории для украинцев и белорусов

Украинские военные подавили мятеж

Подросток расстрелял одноклассников

Императрица сравняла казацкую старшину в правах с дворянами

Песня The Beatles начала британское "вторжения" в Америку

Начался суд над самым кровавым маньяком Украины

Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста

Самое читаемое
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 17316
Россияне проиграли войну
Россияне проиграли войну
 Просмотров: 14733
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых &quot;приключений&quot; на столичных дорогах
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых "приключений" на столичных дорогах
8
 Просмотров: 7848
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал Просмотров: 7569
Жена Коноплянки выложила в сеть фото без белья
Жена Коноплянки выложила в сеть фото без белья Просмотров: 6851
Спорт
"Динамо" оскандалилось в матче с "Колосом"
"Динамо" оскандалилось в матче с "Колосом"
 Просмотров: 252
Похоронили Паоло Росси
Похоронили Паоло Росси Просмотров: 549
Украинки финишировали седьмыми в биатлонной эстафете
Украинки финишировали седьмыми в биатлонной эстафете Просмотров: 207
Стала известна зарплата Соломона в "Шахтере"
Стала известна зарплата Соломона в "Шахтере" Просмотров: 1242
Холанд поедет в "Манчестер". За него спорят "Сити" и "Юнайтед"
Холанд поедет в "Манчестер". За него спорят "Сити" и "Юнайтед" Просмотров: 189
Больше всего комментируют
7
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
7
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
6
Умер актер Валентин Гафт
4
Москва заочно арестовала нацгвардийця Маркива. Аваков назвал это доказательством причастности России к фальсификации дела
2
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
Голосов: 677
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть