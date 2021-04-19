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понедельник, 19 апреля 2021 11:09

Луческу рассказал о своем будущем

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Луческу рассказал о своем будущем
Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" 75-летний Мирча Луческу не планирует завершать тренерскую карьеру летом 2021 года.

Опытный румынский специалист голодный к завоеванию трофеев и планирует дальше работать.

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"Я не думаю об завершении карьеры. Трофейная серия прервалась на 3 года, потому что последний - я выиграл с "Зенитом"- Суперкубок России. После этого, думаю, я сделал ошибку, приняв сборную Турции. Мне нужно было оставаться на клубном уровне.

Поэтому я и продолжил тренировать, чтобы иметь возможность пережить такие моменты, - сказал Луческу в комментарии Telekom Sport.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" в конце июля 2020 года. До того, почти год румынский тренер был без работы.

В текущем сезоне "Динамо" опережает "Шахтер" на 10 очков за 4 тура до окончания чемпионата. Киевлянам достаточно получить одну победу для досрочного завоевания титула. В Кубку Украины динамовцы дошли до 1/2 финала, где сыграют о "Агрозбизнеса".

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