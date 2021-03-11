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четверг, 11 марта 2021 10:29

Луческу рассказал, когда вернется Вербич

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Луческу рассказал, когда вернется Вербич
Беньямин Вербич выступает за "Динамо" с начала 2018 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Один из лидеров "Динамо" 27-летний Беньямин Вербич восстановится от травмы в конце апреля.

Наставник киевлян Мирча Луческу рассказал о новостях из лазарета "Динамо" перед матчем против "Вильярреала", сообщает официальный сайт "бело-синих".

"Вербич, возможно, вернется в конце апреля. Никита Бурда выбыл надолго, Тудор Белуце - надолго. Денис Попов, надеюсь, через 3-4 дня вернется в общую группу. Что касается Виктора Цыганкова, то сегодняшняя тренировка покажет, в каком он состоянии. Потому что он тренировался индивидуально - и только вчера работал в общей группе.

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Денис Гармаш тоже уже тренируется. Но он очень много пропустил и сейчас подтягивается к общей группе. Игрокам трудно возвращаться: Гармаш пропустил тренировочный сбор, а сейчас мы играем два дня на третий. Тренировка в основном поддерживающие - игрокам трудно войти в ритм команды. Плюс климатические условия, поля очень плохие ", - сказал Луческу.

Беньямин Вербич пропустил почти всю подготовку команды к 2-й части сезона.

В текущем сезоне словенец провел 12 матчей за "Динамо", в которых забил 3 гола.

Матч 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" - "Вильярреал" состоится в четверг, 11 марта, в 19:55 по киевскому времени.

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