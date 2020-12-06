Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над "Мариуполем" в 12-м туре УПЛ.

Румынский специалист заявил, что его команда играя в меньшинстве, ничего не дала создать сопернику.

"Мы играли против команды, которая постоянно выступает на выезде, и при этом демонстрирует сильный футбол. Даже в отрезки, когда игра была равной, чувствовалась наше преимущество. В меньшинстве мы продолжали навязывать свой рисунок игры. В свою очередь, соперник не создал ничего, а мы могли забивать третий гол.

Мы качественно и компактно сыграли в обороне. Получили необходимые эмоции и энтузиазм перед матчем Лиги чемпионов", - сказал Луческу в комментарии телеканалу "Футбол".

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