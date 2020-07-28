Луческу пригласил в тренерский штаб "Динамо" двух иностранцев

Мирча Луческу определяется со своим тренерским штабом в "Динамо". Фото: ФК "Шахтер"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу пригласил двух иностранных специалистов в тренерский штаб команды.

В новом сезоне вместе с Луческу в "Динамо" будут работать итальянец Диего Лонго и молдаванин Эмилиан Карас, сообщает sport.ro.

Лонго работал помощником сына новоиспеченного тренера "Динамо" - Развана Луческу. Карас работал в тренерском штабе румынского "Клужа".

Ранее стало известно, что Михаил Михайлов будет и дальше работать с вратарями "Динамо". А многолетний ассистент румынского тренера Александр Спиридон отказался работать в "Динамо". Также помощниками Луческу могут стать бывшие игроки "Динамо" Огнен Вукоевич и Олег Гусев.

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Мирча Луческу возглавил "Динамо" 23 июля. К выполнению своих обязанностей специалист приступит 30 июля.