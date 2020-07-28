Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прибыл в Киев.
Румынский специалист прилетел в Украину на чартерном рейсе, самолетом Raytheon 390 Premier, сообщает, "Динамо Киев от Шурика".
Первую пресс-конференцию Луческу в "Динамо" анонсировали на 30 июля. Пока румынский тренер будет знакомиться с системой работы клуба и будет присматриваться к молодым игрокам команды.
К работе с первой командой Луческу приступит 30 июля, когда "Динамо" начнет подготовку к новому сезону.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 6 главных задач для Луческу на посту тренера "Динамо"
Мирча Луческу был назначен тренером "Динамо" 23 июля. В румынских СМИ появилась информация, что специалист отказался работать в Киеве из-за давления фанатов, но президент клуба Игорь Суркис опроверг эту информацию.
Комментарии