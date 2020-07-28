Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прибыл в Киев.

Румынский специалист прилетел в Украину на чартерном рейсе, самолетом Raytheon 390 Premier, сообщает, "Динамо Киев от Шурика".

Первую пресс-конференцию Луческу в "Динамо" анонсировали на 30 июля. Пока румынский тренер будет знакомиться с системой работы клуба и будет присматриваться к молодым игрокам команды.

К работе с первой командой Луческу приступит 30 июля, когда "Динамо" начнет подготовку к новому сезону.

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Мирча Луческу был назначен тренером "Динамо" 23 июля. В румынских СМИ появилась информация, что специалист отказался работать в Киеве из-за давления фанатов, но президент клуба Игорь Суркис опроверг эту информацию.